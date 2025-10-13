Сибіга закликав МАГАТЕ та міжнародну спільноту чинити тиск на росію через тривале відключення ЗАЕС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) та міжнародну спільноту чинити тиск на росію через тривале відключення Запорізькій атомної електростанції (ЗАЕС) від енергосистеми України.

"Запорізька атомна електростанція залишається без електропостачання вже майже три тижні, що загрожує ядерній безпеці. росія навмисно відключила станцію від української енергосистеми, щоб силоміць провести випробування підключення до російської енергосистеми. Таких дій ще ніколи не було в історії атомної енергетики. Це не тільки спроба викрасти мирний український ядерний об'єкт. Несанкціоновані дії російської компанії "росатом" порушують міжнародно визнані протоколи ядерної безпеки, суперечать українській ліцензії та безпосередньо загрожують ядерною аварією", - написав він у мережі Х у неділю.

Міністр закликав міжнародну спільноту чітко визнати дії росії та "росатома" незаконними, неприйнятними та критично небезпечними. Він наголосив на тому, що росія напала і захопила мирний український ядерний об'єкт, розмістила там свій військовий персонал і зброю, замінувала його периметр, а тепер випробовує технічно неприйнятні перетворення.

"Щоб покласти край небезпечному відключенню електроенергії, росія повинна припинити обстріл і забезпечити ремонт ліній електропередач — росія може зробити це в будь-який момент. Ми закликаємо міжнародну спільноту чітко визнати дії росії та "росатома" незаконними, неприйнятними та критично небезпечними. Ми закликаємо МАГАТЕ чинити тиск на росію, щоб вона припинила всі технічні перетворення на станції та повернула її законному власнику, Україні", - заявив Сибіга.