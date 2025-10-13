ДПСУ: Євросоюз почас впровадження нової біометричної системи контролю на кордонах

З 12 жовтня Європейський Союз починає впровадження нової біометричної системи контролю на кордонах. Вона замінить традиційні штампи у паспортах і фіксуватиме дані про в’їзд та виїзд громадян третіх країн, зокрема українців.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Державної прикордонної служби України (ДПСУ).
Прикордонники зауважили, що громадянам та суб’єктам міжнародних перевезень варто звернути увагу на початок функціонування нової цифрової Системи в’їзду та виїзду на зовнішніх кордонах країн Європейського Союзу та Шенгенської зони.
Планується поетапний запуск системи вже з 12 жовтня 2025 року у пунктах пропуску, зокрема на кордоні з країнами-членами ЄС:
Діяльність системи EES стосуватиметься усіх громадян третіх країн, включаючи Україну, які перетинають зовнішні кордони Шенгенської зони для короткострокового перебування - до 90 днів протягом 180-денного періоду.
Система EES є автоматизованою централізованою базою даних, призначеною для електронного відстеження перетину кордону без проставлення штампів у паспортах.
Під час першого в’їзду до Шенгенської зони після запуску EES особа проходитиме розширену реєстрацію, яка включатиме збір біометричних даних:
При наступних перетинах кордону процес буде спрощено та прискорено, оскільки біометричні дані звірятимуться з уже наявною цифровою інформацією. Система автоматично фіксуватиме дату, час і місце в’їзду та виїзду.
"Державна прикордонна служба України закликає громадян України, які планують поїздки до країн ЄС, враховувати ці зміни. Зі свого боку Держприкордонслужба України здійснює взаємодію з прикордонними відомствами суміжних країн та готова до можливих незначних змін в прикордонному русі", - додали в ДПСУ.
