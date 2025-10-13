Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Сибіга: Ще сім держав мають намір стати учасниками ініціативи НАТО PURL

104

Ще сім країн мають намір долучитися до закупівлі американської зброї для України в рамках ініціативи НАТО PURL. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар міністра закордонних справ України Андрія Сибіги Європейській правді.

13 жовтня Сибіга під час пресконференції із главою європейської дипломатії Каєю Каллас у Києві сказав, що ще сім держав мають намір стати учасниками ініціативи НАТО PURL.

«Маємо сьогодні шість країн, які внесли конкретні суми для її наповнення, для продовження програми. І ми можемо станом на сьогодні говорити про намір ще семи країн виступити учасниками з конкретним внеском цієї програми» , – поділився український міністр.

Сибіга
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 13 октября 2025
Воскресенье, 12 октября 2025
Суббота, 11 октября 2025
Пятница, 10 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023