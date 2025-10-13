Сибіга: Ще сім держав мають намір стати учасниками ініціативи НАТО PURL

Ще сім країн мають намір долучитися до закупівлі американської зброї для України в рамках ініціативи НАТО PURL. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на коментар міністра закордонних справ України Андрія Сибіги Європейській правді.

13 жовтня Сибіга під час пресконференції із главою європейської дипломатії Каєю Каллас у Києві сказав, що ще сім держав мають намір стати учасниками ініціативи НАТО PURL.

«Маємо сьогодні шість країн, які внесли конкретні суми для її наповнення, для продовження програми. І ми можемо станом на сьогодні говорити про намір ще семи країн виступити учасниками з конкретним внеском цієї програми» , – поділився український міністр.