Бережна: Програма “єКнига” – це інвестиція в освіту молоді, розвиток читаючої нації

Станом на 1 жовтня понад 200 тисяч 18-річних українців отримали державну допомогу на придбання книжок у межах програми «єКнига».
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.
«Коли 18-річні обирають книжку, вони обирають розвиток. Читання – основа освітнього процесу. Тож підтримуючи читання зараз, ми формуємо суспільство, яке вміє мислити, аналізувати та створювати. Програма “єКнига” – це інвестиція в освіту молоді, розвиток читаючої нації, а також підтримка українського книжкового ринку», - зазначила т.в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій Тетяна Бережна.
У міністерстві зауважили, що за три квартали 2025 року 18-річні українці отримали 181,9 млн грн допомоги. Зокрема, молодь активно підтримує як онлайн-торгівлю, так і місцеві книгарні.
Так, 60,8% покупок відбулися в інтернет-книгарнях (34 майданчики), а ще 39,2% - у стаціонарних книгарнях (297 точок продажу).
Найбільше книжок купували у книгарнях:
У МКСК нагадали, що програма «єКнига» стартувала в 2024 році як ініціатива держави, що мотивує молодь до читання та підтримує розвиток українського книжкового ринку. Сьогодні вона показує стабільний попит - близько 3 тисяч нових заяв щотижня.
Своєю чергою пресслужба ДП «Дія» повідомила, що за 9 місяців від 18-річних українців було отримано 201 528 заявок на зарахування коштів, що становить 37% серед тих, хто отримав від «Дії» повідомлення про можливість взяти участь у проєкті.
Найчастіше «єКнигою» користуються дівчата – 65% проти 35%. При цьому 60% підтримки використовують в онлайн-книгарнях. Решту — у 297 фізичних крамницях по всій Україні. Щотижня до програми долучаються близько 3 000 нових читачів.
У «Дії» нагадують, що скористатися послугою можуть українці, яким у 2025 році виповнилося 18 років, вони мають паспорт та ідентифікаційний код. Для участі у проєкті потрібно авторизуватися в «Дії», відкрити Дія.Картку і отримати на неї кошти, які слід використати протягом трьох місяців.
