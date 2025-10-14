СЗРУ: росія до кінця року може опинитися у залежності від імпорту пального на рівні до 60%

росія до кінця року може опинитися у залежності від імпорту пального на рівні до 60%. Причиною цьому є паливна криза, що охопила росію.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України (СЗРУ).

У СЗРУ зазначають, що паливна криза в рф є не просто результатом окремих аварій чи санкцій, а відображенням глибокого занепаду її енергетичної моделі. Йдеться про тривале недофінансування, технологічну ізоляцію та помилки в управлінні.

російські НПЗ, зосереджені переважно у кількох промислових центрах європейської частини країни, залишаються відсталими за технологіями та структурою виробництва.

«Коли частина цих заводів припинила роботу, країна фактично втратила значну частину внутрішніх потужностей. Без щонайменше шести місяців ремонту у спокійних умовах росія може до кінця року опинитися у залежності від імпорту пального на рівні до 60%», – зазначили у розвідці.

Після вересневої заборони експорту бензину уряд рф спробував стабілізувати ринок, але лише поглибив кризу. Зовнішні продажі дозволяли покривати збитки й частково фінансувати модернізацію.

Тепер без валютних надходжень підприємства втратили ресурси для оновлення, а внутрішнє цінове регулювання створює штучний дефіцит.

«Проблема швидко виходить за межі паливного сектору. Зростання цін на бензин підштовхує вгору вартість перевезень, що безпосередньо впливає на ціни споживчих товарів. У поєднанні з підвищенням ПДВ це створює ризик різкого прискорення інфляції», – додають у СЗРУ.

Розвідка зазначає, що офіційна статистика спробує приховати ефект, але споживачі відчують його у гаманцях.

Тимчасові кроки, до яких вдається москва, лише підкреслюють безвихідь. Імпорт пального з білорусі та Китаю не покриває втрат, а спроби підвищити октанове число хімічними присадками можуть знизити якість і спричинити технічні проблеми.

У результаті замість стабілізації влада рф отримала новий фронт економічних ризиків – внутрішній, дорогий і неконтрольований.