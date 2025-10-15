Мінекономіки: Газ в Україні на 20% перевищує ціни у Європі

В Україні ціни на газ знижуються другий місяць поспіль. Втім, досі на 20% перевищують ціни у Європі.
Про це свідчать дані Міністерства економіки.
Міністерство економіки визначило фактичну ціну реалізації природного газу українського видобутку на вересень 2025 року - 19 644,50 грн за тисячу кубометрів без ПДВ.
Нині газ коштує значно дорожче, ніж у вересні минулого року (14 500 гривень).
Вартість газу в Україні знижується другий місяць поспіль, проте, поки на 20% вищі за європейські.
В Європі ціни на газ сьогодні перебувають на рівні 390 доларів за тисячу кубометрів. Це на 20% нижче від доларової ціни в Україні за вересень (475 доларів за тисячу кубометрів).
Зауважимо, раніше стало відомо, що ціни на газ для побутових споживачів в Україні не змінюватимуть до 31 березня 2026 року. Кабінет міністрів ухвалив відповідне рішення.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023