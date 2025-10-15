Мінекономіки: Газ в Україні на 20% перевищує ціни у Європі

В Україні ціни на газ знижуються другий місяць поспіль. Втім, досі на 20% перевищують ціни у Європі.

Про це свідчать дані Міністерства економіки.

Міністерство економіки визначило фактичну ціну реалізації природного газу українського видобутку на вересень 2025 року - 19 644,50 грн за тисячу кубометрів без ПДВ.

Нині газ коштує значно дорожче, ніж у вересні минулого року (14 500 гривень).

Вартість газу в Україні знижується другий місяць поспіль, проте, поки на 20% вищі за європейські.

В Європі ціни на газ сьогодні перебувають на рівні 390 доларів за тисячу кубометрів. Це на 20% нижче від доларової ціни в Україні за вересень (475 доларів за тисячу кубометрів).

Зауважимо, раніше стало відомо, що ціни на газ для побутових споживачів в Україні не змінюватимуть до 31 березня 2026 року. Кабінет міністрів ухвалив відповідне рішення.