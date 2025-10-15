НБУ оновив низку актів з питань врегулювання діяльності у сфері страхування

Національний банк України (НБУ) оновив низку нормативно-правових актів з питань врегулювання діяльності у сфері страхування, повідомляється на сайті регулятора.

Так, у положенні про порядок формування страховиками технічних резервів оновлено методику їх розрахунку, а саме критерії застосування спрощень і наближень під час формування технічних резервів; процедури перевірки достатності резервів збитків; оцінки зобов’язань за договорами страховика з іноземними SPV для передавання страхових ризиків.

Також зміни торкнулися урахування авансових платежів за договорами страхування під час розрахунку резервів премій та визначення ознак обтяжливості когорти договорів для узгодження підходів із положеннями МСФЗ 17 та окремих термінів ("статистичний викид", "комбінований коефіцієнт збитковості" тощо).

Крім того, уточнено вимоги щодо підтвердження досвіду роботи фізичних осіб-підприємців, які здійснюють актуарні розрахунки або займаються актуарною діяльністю.

Передбачено можливість подання страховиком протоколу засідання загальних зборів замість виключно протоколу наглядової ради в межах процедури виходу з ринку шляхом виконання страхового портфеля.

НБУ підкреслює, що зазначені зміни затверджено постановою правління від 10 жовтня 2025 року № 127, що набирає чинності з 14 жовтня 2025 року. Водночас технічні резерви за оновленими вимогами мають формуватися, починаючи з 1 січня 2026 року.