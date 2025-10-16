У підприємця з кримінальним минулим Богельського пройшли обшуки по бурштину. Він не сплатив 1,2 млрд. до бюджету

На підприємствах Рівненської області, що займаються видобутком бурштину і пов’язані із підприємцем Олегом Богельським - групи компаній «Amber Galbin» (Олег Богельський - співвласник) та «ЗАХІД ІНВЕСТ АКТИВ» (тут Богельський - директор) співробітники правоохоронних органів 14 та 15 жовтня провели серію обшуків.

Про це повідомляє kp.ua.

Як повідомив журналістам один із правоохоронців, який брав участь в цих обшуках та побажав залишитися анонімним, причиною таких дій стало розслідування інформації про ухиляння від сплати податків цими структурами на суму 1 млрд.256 млн. грн. «Підприємства «Amber Galbin» та «ЗАХІД ІНВЕСТ АКТИВ» займалися незаконним видобутком бурштину. Цей бурштин вони продавали із використанням «тіньових» схем, всі гроші забирали собі власники. У підсумку держава недорахувалась більше 1,2 млрд. грн. податків», - розповів правоохоронець Нагадаємо, що Олег Богельський вже потрапляв у центр уваги ЗМІ.

Зокрема, журналісти повідомляли про те, що на Рівненщині колишній наркоторговець Олег Богельський збирається посісти крісло мера.Журналісти з’ясували, що Олег Богельський був засуджений Рівненським міським судом за умисні тяжкі та особливо тяжкі злочини. Вони процитували вирок цього суду від 10.06.2010 року, де говориться: будучи організатором злочинної групи, Олег Богельський «керував її діяльністю, організовував вчинення злочинів та керував їх підготовкою, особисто підшуковував покупців і здійснював незаконний збут психотропної речовини».

Після відбуття покарання й до того, як Богельський зайшов у бурштиновий бізнес, він займався далекими від бурштину справами. А саме - зареєструвався як ФОП за спеціальністю 47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах. Наразі його ФОП має статус «Припинено».

Після чого Олег Богельський врешті-решт опинився у сфері видобутку бурштину. І сьогодні він - співвласник групи компаній «Амбер Гальбин», яка є одним із лідерів ринку з видобутку бурштину в Україні; в цілому з ним пов’язано багато компаній.