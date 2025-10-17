Шуляк: Згідно до вимог ЄС службове житло більше не можна буде приватизувати

Згідно до вимог ЄС службове житло більше не можна буде приватизувати.
Такі зміни в інтерв'ю "Мінфіну" анонсувала Голова Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, передають Українські Новини.
Шуляк повідомила про фундаментальні зміни в правилах користування службовим житлом, що унеможливлять його приватизацію та використання у схемах нечесного заволодіння нерухомістю.
За її словами голови комітету, законопроєкт № 12377 унеможливить схеми "роздержавлення", які дозволяли приватизовувати службове житло.
Тепер житло відіграватиме свою справжню роль - тимчасового житла, яке переходить новому співробітнику після звільнення попереднього.
Кабмін визначатиме перелік категорій осіб, які матимуть право на таке житло, для Державного житлового фонду, а для місцевих - самі громади.
Виняток складатимуть військові та ветерани, які продовжуватимуть отримувати житло від держави у власність, тобто з Державного житлового фонду.
Право військових і ветеранів на отримання безкоштовного житла після остаточного ухвалення законопроєкту № 12377, навпаки, буде посиленим.
Проведення цих змін вимагає Євросоюз у рамках програми Ukraine Facility, із чітким дедлайном - 4 квартал поточного року.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023