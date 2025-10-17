Шуляк: Згідно до вимог ЄС службове житло більше не можна буде приватизувати

Згідно до вимог ЄС службове житло більше не можна буде приватизувати.

Такі зміни в інтерв'ю "Мінфіну" анонсувала Голова Комітету ВР із питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк, передають Українські Новини.

Шуляк повідомила про фундаментальні зміни в правилах користування службовим житлом, що унеможливлять його приватизацію та використання у схемах нечесного заволодіння нерухомістю.

За її словами голови комітету, законопроєкт № 12377 унеможливить схеми "роздержавлення", які дозволяли приватизовувати службове житло.

Тепер житло відіграватиме свою справжню роль - тимчасового житла, яке переходить новому співробітнику після звільнення попереднього.

Кабмін визначатиме перелік категорій осіб, які матимуть право на таке житло, для Державного житлового фонду, а для місцевих - самі громади.

Виняток складатимуть військові та ветерани, які продовжуватимуть отримувати житло від держави у власність, тобто з Державного житлового фонду.

Право військових і ветеранів на отримання безкоштовного житла після остаточного ухвалення законопроєкту № 12377, навпаки, буде посиленим.

Проведення цих змін вимагає Євросоюз у рамках програми Ukraine Facility, із чітким дедлайном - 4 квартал поточного року.