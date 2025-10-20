ISW: Україна успішно ліквідовує російські ДРГ, які здійснюють спроби проникнути до Покровська

Сили оборони України успішно ліквідовують російські диверсійно-розвідувальні групи, які здійснюють спроби проникнути до Покровська.
Про це йдеться у свіжому звіті Інституту вивчення війни (ISW), пише УНН.
Геолокаційні відео, опубліковані 17–18 жовтня, підтверджують активні бої поблизу Мирнограда та Леонтовичів. ISW оцінює, що це були спроби росіян провести інфільтраційні операції.
«російські війська мають кількісну перевагу в живій силі на південь від Покровська, але не контролюють цей район, оскільки українські сили продовжують контратаки», - зазначили у 7-му корпусі швидкого реагування Десантно-штурмових військ України.
За даними ISW, українські військові виявляють і знищують російські ДРГ, які здійснюють спроби пробитися до міста.
В ISW також зазначили, що Покровський напрямок залишається однією із найгарячіших ділянок фронту. За інформацією Генштабу ЗСУ, лише 18 жовтня там відбулося майже 40 бойових зіткнень.
«За добу на цьому напрямку було знешкоджено 83 окупанти, із них 50 - безповоротно. Також українські воїни знищили артилерійську систему, 10 БПЛА, антену управління, пункт управління безпілотниками, сім укриттів для особового складу та два командні пункти ворога», - повідомили у Генштабі ЗСУ.
