Тимочко: На більшій частині території рф відчуваються проблеми, пов'язані з нестачею нафтопродуктів

На більшій частині території рф відчуваються проблеми, пов'язані з нестачею нафтопродуктів.

Про це сказав у телеефірі голова Ради резервістів Сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко, передає кореспондент Укрінформу.

«84% - це основна територія росії, яка потерпає від нестачі або проблем у плані забезпечення нафтопродуктами», - сказав військовий експерт.

За його словами, у рф населення, зокрема аграрний сектор, забезпечується пальним із надлишкового запасу, тобто після того, як відбувся перерозподіл у межах армії.

«Звичайно, що така ситуація найбільше наближає до припинення бойових дій», - зауважив Тимочко, коментуючи удари Сил оборони по об'єктах російського паливно-енергетичного комплексу.

Експерт наголосив, що Сили оборони України не просто здійснюють системне знищення ключових ворожих об'єктів, а «проводиться сепарація першочерговості визначення таких цілей».

Як пояснив Тимочко, після завдання удару досліджується його ефективність. «Відпрацьовується нафтопереробна станція, яка прийняла на себе додаткове навантаження, і тоді паралельно відмоніторюється ситуація на попередньо ураженому об'єкті: наскільки там займаються відбудовою, наскільки намагаються переорієнтувати свою роботу. І завдається удар по вузлових агрегатах», - зазначив він.

За словами експерта, це дуже важливо, адже нафтопереробна станція – величезний об'єкт, розташований на площі в десятки, а то й сотні гектарів. Такі промислові об'єкти дуже часто залежні від конкретного агрегатного вузла чи системи, яка забезпечує весь цикл роботи, тож вони «вираховуються і знищуються», - заявив Тимочко.

Водночас він наголосив, що українські Сили оборони уражають саме військові об'єкти, адже це те, що для російської влади є ресурсом.

«Для росіян цивільне населення – це абсолютно не ресурс. Це тільки засіб втілення їхніх задумів. Ресурс для них – це військові об'єкти і російська армія. Це той ресурс, яким вони здійснюють агресію. І тому, коли ми знищуємо цей ресурс, то це саме те, на що ми маємо розраховувати в плані прискорення процесу припинення бойових дій», - сказав експерт.

Понедельник, 20 октября 2025
