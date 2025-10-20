Міненерго пояснило причини запровадження обмежень електроенергії та різницю між типами відключень світла

Міністерство енергетики України оприлюднило роз’яснення щодо причин запровадження обмежень електроенергії для споживачів, а також пояснило різницю між типами відключень та фактори, через які можуть не дотримуватися оголошені графіки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міненерго.
Запровадження обмежень в електропостачанні, що впливає на споживачів, спричинене низкою факторів, зокрема обстріли енергооб’єктів з боку Росії, які призводять до пошкодження критичної інфраструктури, аварії в мережах, які виникають через перенавантаження або технічні несправності. Також Міненерго зауважує, що відключення можуть бути пов’язані з плановоми ремонтами в мережах, необхідні для підтримки надійності системи і стихійними явищами (гроза, шторм, повінь тощо), які пошкоджують лінії електропередач.
Для проведення ремонтних робіт на об’єктах потрібен час, спеціалізоване обладнання та, відповідно, обов'язкове відключення електроенергії.
Усі відключення поділяються на три основні категорії:
Графіки ГАВ, ГОП та ГПВ розподіляються на черги, до яких залучаються певні групи споживачів.
Міністерство наголошує, що навіть при оголошених графіках стабілізаційних відключень (ГПВ) можуть виникати затримки або збільшення тривалості відключень з кількох причин:
Поступове включення: Для того, щоб увімкнути усіх споживачів, потрібен певний час. Відбувається поступове приєднання усіх груп до мережі.
Незбалансованість системи: Якщо у час, коли має відбутися увімкнення, в енергосистемі зберігається перевищення навантаження, час вимкнення може бути збільшено для запобігання аварії.
Додавання аварійної ситуації: Якщо в період стабілізаційного відключення виникає аварійна ситуація, до планових вимкнень додаються аварійні. Тоді період відключення збільшується і триватиме до усунення самої аварії.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023