Зеленський анонсував багато зустрічей і перемовин у Європі

Президент України Володимир Зеленський поговорив із прем'єрки Данії Метте Фредеріксен і анонсував багато зустрічей і перемовин у Європі на тижні.
«Говорив із Метте Фредеріксен і дуже ціную всю підтримку з боку Данії та пані Премʼєр-міністра. Координуємо нашу активність у дипломатії, і це допомагає. Багато робимо разом і для того, щоб зміцнити наші країни», - повідомив Зеленський.
За його словами, українсько-данська оборонна співпраця є взірцем за деякими напрямами.
«Обговорили також плани на цей тиждень – буде багато зустрічей і перемовин у Європі. Розраховуємо на результати, і для нас усіх це важливо. Дякую!», - резюмував Зеленський.
