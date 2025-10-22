Рада суттєво збільшила витрати на оборону та безпеку держави у 2025 році

Верховна Рада підтримала зміни до держбюджету на 2025 рік, передбачивши суттєве збільшення витрат на оборону та безпеку держави.

За законопроєкт №14103 проголосували 297 народних депутатів.

Народні депутати Ярослав Железняк та Ірина Геращенко повідомили, що ухвалений документ передбачає перерозподіл коштів державного бюджету для посилення оборонного сектору країни. За словами голови парламентського Комітету з питань бюджету Роксолани Підласої, видатки на національну безпеку й оборону збільшуються на 324,7 млрд грн.

"Ці кошти підуть на підтримку Збройних сил, закупівлю озброєння, дронів, а також на забезпечення діяльності інших силових структур", - зазначила голова Комітету Роксолана Підласа.

Основна частина додаткового фінансування спрямовується Збройним силам України - 210,9 млрд грн. На виробництво і закупівлю зброї та боєприпасів передбачено ще 99,1 млрд грн. Національна гвардія отримає 8,1 млрд грн, а Держспецзв'язку виділено 4,3 млрд грн на закупівлю безпілотників.

"Ми врахували потреби кожного сектору оборони, включно з розвідкою, СБУ, прикордонниками та Державною спеціальною службою транспорту", - наголосила Підласа.

Крім того, 1,3 млрд грн отримає Служба безпеки України, 918 млн грн - Державна спеціальна служба транспорту, 83 млн грн - Державна прикордонна служба. Для Головного управління розвідки Міноборони передбачено 28,8 млн грн, а для Служби зовнішньої розвідки - 8 млн грн.

Фінансування планують забезпечити з кількох джерел. Зокрема, 94,3 млрд грн надійде у вигляді міжнародної допомоги - це $6 млрд або €6 млрд у межах "безповоротної позички" ERA loans із європейської частки.

Ще 10,4 млрд грн планують отримати коштом скорочення невійськових витрат. Найбільше скорочення стосується обслуговування державного боргу - економія становитиме 6,45 млрд грн. Додатково 3 млрд грн зекономлять на невикористаних гарантійних зобов'язаннях держави, а ще майже 1 млрд грн - завдяки пропозиціям окремих держорганів.

Очікується також зростання податкових надходжень. Завдяки підвищеним виплатам військовослужбовцям у листопаді-грудні уряд прогнозує додаткові 20 млрд грн від ПДФО та військового збору.