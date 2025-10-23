Зеленський: Думаю, що наші взаємини із США перейшли в правильний бік

Президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі він більш позитивний у питанні кінця війни, ніж 9 місяців тому.

Про це Зеленський заявив під час спільної пресконференції з прем’єр-міністром Ульфом Крістерссоном, передає УНН.

«Я більш позитивний, ніж 9 місяців тому. Я думаю, що ми провели дуже багато роботи. Я думаю, що наші взаємини із США перейшли в правильний бік», - сказав Зеленський.