Фіцо може підтримати 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти росії, - ЗМІ

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що підтримає 19-й пакет санкцій Євросоюзу проти росії.

На його думку, це дієві механізми для досягнення миру. Про це політик повідомив перед засіданням лідерів країн-членів Євросоюзу, інформує видання Pravda.

Фіцо заявив, що енергетика в Євросоюзі не має коштувати дорожче, ніж у США та Китаї. З його слів, Словаччині вже вдалося проштовхнути в проєкті висновків майбутнього саміту лідерів країн-членів Євросоюзу формулювання про енергетику та автомобільну промисловість.

"Якщо ми побачимо висновки, які нам вдалося включити в остаточний текст, - я ще раз пройдуся по них сьогодні ввечері - тоді, можливо, поінформую канцлера Мерца, що ми згодні з 19-м пакетом. Він не стосується нас безпосередньо, але це хороший інструмент для переговорів", - заявив Фіцо.

Словацька влада виступала з вимогою від Єврокомісії зупинити зміну стандартів щодо викидів вуглеводнів для автомобільних двигунів внутрішнього згоряння у період з 2035 року та розв'язати проблему високих цін на енергоносії.