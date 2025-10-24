У Китаї протестують проти дій Єврооюзу, який включив низку китайських компаній до 19 пакету санкцій проти росії через продовження нею війни проти України. Про це сказав на брифінгу речник МЗС КНР Го Цзякунь у четвер, 23 жовтня.

"Китай вкрай незадоволений і рішуче виступає проти цього, направивши ЄС серйозну заяву", – повідомив він.

За словами речника, Китай не є ні ініціатором "української кризи" (так Китай називає згарбницбку війну Росії проти України), ні її учасником, натомість "послідовно прагне сприяти діалогу та примиренню», а таклж "суворо контролює експорт товарів подвійного призначення".

"Більшість країн, включаючи держави ЄС та Сполучені Штати, підтримують із Росією регулярні торгові контакти, тому європейська сторона не має жодного права критикувати нормальну взаємодію та співпрацю між китайськими та російськими компаніями", – сказав Го Цзякунь.

Він підкреслив, що китайська сторона вимагає від Євросоюзу шукати привід для тиску на Китай, оскільки це лише завдає шкоди китайсько-європейським відносинам. Він запевнив, що Пекін "вживатиме всіх необхідних заходів для забезпечення надійного захисту своїх законних інтересів".