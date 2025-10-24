Зеленський: москва має відчути "реальні наслідки цієї війни"

Україна веде переговори щодо надання далекобійної зброї не лише зі сполученими Штатами, а й із європейськими країнами.

Президент Володимир Зеленський зауважив, що, коли йдеться про далекобійну зброю, то москва має відчути "реальні наслідки цієї війни". Про це він сказав у зверненні до учасників засідання Європейської ради.

Він закликав європейських посадовців підтримати "все, що допоможе Україні" отримати такі можливості.

"Ця далекобійна зброя є не тільки у США - вона також є в деяких європейських країнах, зокрема "томагавки". Ми вже говоримо з країнами, які можуть допомогти", - наголосив Зеленський.

Політик вернув увагу на те, як очільник рф володимир путін "занервував", коли порушили цю тему.

"Він розуміє, що далекобійна зброя може справді змінити перебіг війни", - додав президент.