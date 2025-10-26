Войти

Есперт: Україна є «однією з найбільших перспектив нашого часу», і адміністрація США бачить ситуацію саме так

130

Нинішній підхід президента США до України базується на тому, що він бачить у нашій країні партнера з великими бізнесовими можливостями, і це підтверджують останні дії американської адміністрації.

Таку думку висловив у коментарі Укрінформу в кулуарах Українського саміту дії в Вашингтоні старший радник Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS) Деніел Рунде.

«Я думаю, президент Трамп розглядає Україну як величезну бізнесову можливість, і ми всі (у США – ред.) маємо так її розглядати – чи йдеться про корисні копалини, чи то про потенційну енергетику, креативну економіку, військові технології, виробництво чи сільське господарство», - зазначив експерт.

Він підкреслив, що Україна є «однією з найбільших перспектив нашого часу», і чинна адміністрація США бачить ситуацію саме так. Це, за словами Рунде, вплинуло на те, як Трамп зараз сприймає війну в Україні.

У цьому звʼязку старший радник CSIS вказав на зміни в підходах адміністрації Трампа до Росії, зокрема, введення серйозних санкцій проти ключових нафтових компаній. Він нагадав, що глава Білого дому неодноразово «подавав руку миру» Путіну, однак той щоразу відхиляв цей жест, у той час, як Україна послідовно демонструвала готовність бути партнером у мирних ініціативах.

«Отже, Трамп бачить, що Україна та Зеленський працюють над миром, і тут він також сприймає Україну як чудову можливість»,- сказав Рунде.

На його думку, ці речі допомогли змінити погляди адміністрації у Вашингтоні.

У відповідь на прохання прокоментувати перспективи України отримати далекобійні ракети від США, представник CSIS пояснив, що Трамп не відхилив такого сценарію, а «поклав це питання на полицю». За його словами, глава Білого дому може повернутися до цього з урахуванням того, що Україна вже має у своєму розпорядження німецькі, британські та власні ракетні системи.

Рунде
