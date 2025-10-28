Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Іпотечне кредитування в Україні трохи скоротилося, - опитування

101

Банки України в серпні видали 789 іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд гривень, що на 12,5% менше, ніж у липні (1,6 млрд гривень).

Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, передають Українські Новини.

Коротко про результати опитування:

- 480 кредитів на суму 889,8 млн гривень надано на первинному ринку нерухомості, з них 136 на 267,3 млн гривень – під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно;

- 309 кредитів на 543,6 млн гривень надано на вторинному ринку нерухомості;

- середньозважена ефективна ставка становила 8,13% річних на первинному ринку та 8,99% на вторинному ринку;

- якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів скоротилася до 12%.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у серпні видано:

- у Київській області (249 договорів на загальну суму 457,2 млн гривень, або 31,9% від загального обсягу);

- у місті Києві (125 договорів на 280,7 млн гривень);

- у Львівській області (61 договір на 124,5 млн гривень);

- в Івано-Франківській області (56 договорів на 93,2 млн гривень);

- у Вінницькій області (48 договорів на 75,7 млн гривень).

Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 13 банків.

іпотека
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Вторник, 28 октября 2025
Понедельник, 27 октября 2025
Воскресенье, 26 октября 2025
Суббота, 25 октября 2025
Пятница, 24 октября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023