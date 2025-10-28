Іпотечне кредитування в Україні трохи скоротилося, - опитування

Банки України в серпні видали 789 іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд гривень, що на 12,5% менше, ніж у липні (1,6 млрд гривень).

Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, передають Українські Новини.

Коротко про результати опитування:

- 480 кредитів на суму 889,8 млн гривень надано на первинному ринку нерухомості, з них 136 на 267,3 млн гривень – під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно;

- 309 кредитів на 543,6 млн гривень надано на вторинному ринку нерухомості;

- середньозважена ефективна ставка становила 8,13% річних на первинному ринку та 8,99% на вторинному ринку;

- якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів скоротилася до 12%.

У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у серпні видано:

- у Київській області (249 договорів на загальну суму 457,2 млн гривень, або 31,9% від загального обсягу);

- у місті Києві (125 договорів на 280,7 млн гривень);

- у Львівській області (61 договір на 124,5 млн гривень);

- в Івано-Франківській області (56 договорів на 93,2 млн гривень);

- у Вінницькій області (48 договорів на 75,7 млн гривень).

Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 13 банків.