Іпотечне кредитування в Україні трохи скоротилося, - опитування

Банки України в серпні видали 789 іпотечних кредитів на загальну суму 1,4 млрд гривень, що на 12,5% менше, ніж у липні (1,6 млрд гривень).
Про це свідчать дані щомісячного Опитування банків про іпотечне кредитування, передають Українські Новини.
Коротко про результати опитування:
- 480 кредитів на суму 889,8 млн гривень надано на первинному ринку нерухомості, з них 136 на 267,3 млн гривень – під заставу майнових прав на майбутнє нерухоме майно;
- 309 кредитів на 543,6 млн гривень надано на вторинному ринку нерухомості;
- середньозважена ефективна ставка становила 8,13% річних на первинному ринку та 8,99% на вторинному ринку;
- якість іпотечного портфеля хороша: частка непрацюючих кредитів скоротилася до 12%.
У регіональному розрізі найбільше іпотечних кредитів у серпні видано:
- у Київській області (249 договорів на загальну суму 457,2 млн гривень, або 31,9% від загального обсягу);
- у місті Києві (125 договорів на 280,7 млн гривень);
- у Львівській області (61 договір на 124,5 млн гривень);
- в Івано-Франківській області (56 договорів на 93,2 млн гривень);
- у Вінницькій області (48 договорів на 75,7 млн гривень).
Під час опитування відповіді надали 39 банків із часткою понад 95% від загального валового іпотечного портфеля, з яких про видачу нових іпотечних кредитів поінформували 13 банків.
