Піньо: У пропозиціях ЄК щодо потреб України будуть представлені різні варіанти джерел фінансування

118

У пропозиціях Європейської комісії щодо закриття ЄС фінансових потреб України у 2026-27 роках, які вона готує до наступного засідання Європейської ради 18 грудня, будуть представлені різні варіанти джерел фінансування, з основним акцентом на російські заморожені суверенні активи.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", повідомила у спілкуванні з журналістами головна речниця Єврокомісії Паула Піньо у Брюсселі 27 жовтня.

Єврокомісія продовжує розглядати заморожені активи ЄС як одне з основних джерел майбутнього фінансування України.

"У документі з варіантами рішень (щодо фінпідтримки України. – "ЄП")… Ми також розглянемо інші можливі варіанти. Хоча, без сумніву, основна увага повинна залишатися на використанні заморожених активів", – заявила Піньо.

Вона повідомила, що аналітичний документ з варіантами фінансування "має бути незабаром представлений, щоб Європейська рада могла ухвалити рішення на їх основі".

Відповідаючи на запитання, чи охоплюватиме ця пропозиція лише російські суверенні активи, заморожені в Бельгії, чи також активи в інших державах-членах ЄС, Паула Піньо зауважила, що, оскільки наразі пропозиція від Єврокомісії не готова, то й вказане питання "залишається відкритим".

Єврокомісія
