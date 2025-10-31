У Мінцифри відповіли на ключові питання щодо Базової соціальної допомоги

Міністерство цифрової трансформації України запустило Базову соціальну допомогу: її можна оформити через додаток "Дія".
Заступниця голови відомства Валерія Коваль відповіла на ключові питання щодо цієї послуги, повідомляє УНН з посиланням на пресцентр Міністерства.
Як зазначила Коваль, базова соціальна допомога - це нова державна програма підтримки родин у складних життєвих обставинах. Якщо раніше для того, щоб отримати підтримку, потрібно було подавати до п’яти різних заяв, збирати папери та ходити по установах, а за кожним видом підтримки надходила окрема виплата, то тепер все можна зробити через додаток "Дія".
Заяву про отримання однієї базової соціальної допомоги замість кількох окремих виплат можуть подати сім'ї, які вже отримують:
Водночас базова соціальна допомога не призначається в наступних випадках:
Заяву у "Дії" можна подати, виконавши наступні умови:
