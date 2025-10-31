У Мінцифри відповіли на ключові питання щодо Базової соціальної допомоги

Міністерство цифрової трансформації України запустило Базову соціальну допомогу: її можна оформити через додаток "Дія".

Заступниця голови відомства Валерія Коваль відповіла на ключові питання щодо цієї послуги, повідомляє УНН з посиланням на пресцентр Міністерства.

Як зазначила Коваль, базова соціальна допомога - це нова державна програма підтримки родин у складних життєвих обставинах. Якщо раніше для того, щоб отримати підтримку, потрібно було подавати до п’яти різних заяв, збирати папери та ходити по установах, а за кожним видом підтримки надходила окрема виплата, то тепер все можна зробити через додаток "Дія".

Заяву про отримання однієї базової соціальної допомоги замість кількох окремих виплат можуть подати сім'ї, які вже отримують:

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям;

допомогу на дітей одиноким матерям;

допомогу на дітей, які виховуються в багатодітних сім’ях (ця категорія може подати заяву тільки в Пенсійному Фонді України).

Водночас базова соціальна допомога не призначається в наступних випадках:

якщо у сім’ї є працездатні особи (від 18 років), які не працюють, не навчаються, не займаються підприємницькою діяльністю, не проходять військову службу і не стоять на обліку в центрі зайнятості понад 3 місяці;

якщо хтось із членів сім’ї за останній рік придбав майно або зробив покупку на суму понад 100 000 гривень (за винятком витрат на медичні, освітні та комунальні послуги);

якщо на банківських рахунках сім’ї є більше ніж 100 000 гривень або облігації на цю ж суму;

якщо у власності сім’ї є друга квартира або будинок (окрім певних винятків, таких як житло на територіях бойових дій або зруйноване через війну);

якщо у сім’ї є більше ніж один автомобіль, якому менш як 15 років (окрім мопеда і причепа).

Заяву у "Дії" можна подати, виконавши наступні умови: