Після санкцій США кількість контрактування перевезень російської нафти до Індії та Китаю знизилась майже на 20%

Після санкцій США проти великих російських нафтових компаній, які набудуть чинності 20 листопада, кількість контрактування майбутніх перевезень російської нафти до Індії та Китаю знизилася майже на 20%.
Як передає Укрінформ, про це в телеефірі повідомив уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, коментуючи питання про наслідки санкцій США проти російських нафтових компаній.
"Уже зараз наші джерела кажуть, що кількість контрактування майбутніх перевезень російської нафти до Індії та Китаю знизилась на майже 20%. Водночас ми пам'ятаємо, що американські санкції набудуть чинності лише 20 листопада. Тобто, вони ще навіть не набули чинності, а вже перші результати є", — сказав він.
Власюк зазначив, що дивитися на результати впливу цих санкцій потрібно буде за місяць-півтора. Тоді, за його словами, буде зрозуміло, наскільки зменшиться обсяг у барелях поставки російської нафти до Індії та до Китаю, а також наскільки знизиться експортна виручка.
