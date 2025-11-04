Експерт: Скорочення кількості аптек в Україні є поверненням до радянської економіки

В умовах ринкової економіки саме споживчий попит визначає обсяги виробництва товарів та послуг. Втручання держави у цей процес означатиме відхід у минуле часів радянського союзу.
Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив голова Комітету економістів України Андрій Новак.
«Ініціатива окремих депутатів зменшити кількість аптек, надто сильно пахне, я б сказав, погано пахне вже давно забутими і минулими підходами, і принципами часів комуністичної економіки радянського союзу», - зазначив Андрій Новак.
За його словами, з перших днів незалежності Україна живе в умовах ринкової економіки, коли об'єми виробництва товарів і послуг визначає ринок, тобто попит споживачів.
«І, зокрема, по аптеках - у нас зараз рівно стільки аптек, скільки є попиту на відповідну продукцію в них», - пояснив Андрій Новак.
За його словами, в умовах ринкової економіки, а саме так Україна повинна жити, ніхто не може вказувати бізнесу, що відкривати й що закривати.
«Це визначає виключно ринок і попит споживачів на ту чи іншу продукцію, на ті чи інші товари і послуги. Тому ця ініціатива (щодо зменшення кількості аптек – ред.) застаріла мінімум років на 35. І це треба нагадати тим депутатам, які з такою ініціативою носяться зараз», - резюмував Андрій Новак.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023