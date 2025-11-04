Експерт: Скорочення кількості аптек в Україні є поверненням до радянської економіки

В умовах ринкової економіки саме споживчий попит визначає обсяги виробництва товарів та послуг. Втручання держави у цей процес означатиме відхід у минуле часів радянського союзу.

Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив голова Комітету економістів України Андрій Новак.

«Ініціатива окремих депутатів зменшити кількість аптек, надто сильно пахне, я б сказав, погано пахне вже давно забутими і минулими підходами, і принципами часів комуністичної економіки радянського союзу», - зазначив Андрій Новак.

За його словами, з перших днів незалежності Україна живе в умовах ринкової економіки, коли об'єми виробництва товарів і послуг визначає ринок, тобто попит споживачів.

«І, зокрема, по аптеках - у нас зараз рівно стільки аптек, скільки є попиту на відповідну продукцію в них», - пояснив Андрій Новак.

За його словами, в умовах ринкової економіки, а саме так Україна повинна жити, ніхто не може вказувати бізнесу, що відкривати й що закривати.

«Це визначає виключно ринок і попит споживачів на ту чи іншу продукцію, на ті чи інші товари і послуги. Тому ця ініціатива (щодо зменшення кількості аптек – ред.) застаріла мінімум років на 35. І це треба нагадати тим депутатам, які з такою ініціативою носяться зараз», - резюмував Андрій Новак.