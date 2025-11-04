Гетманцев: Попри зниження податків, готельна індустрія України продовжує масово ухилятися від їх сплати

Попри втричі знижений податок на додану вартість, готельна індустрія України продовжує масово ухилятися від сплати податків, використовуючи схеми подрібнення бізнесу на фізичних осіб-підприємців. Про це заявив Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

За його словами, у 2020 році ФОПів у готельній сфері було у 2,5 раза більше, ніж юридичних осіб. Після зниження ПДВ до 7%, цей показник у 2024-2025 роках залишився незмінним. Галузь продовжує працювати за старими схемами, незважаючи на створені державою пільгові умови.

Спочатку, після зниження податку, кількість юридичних осіб, що сплачували ПДВ, незначно зросла. Однак вже у 2024 році та першій половині 2025 року ці зміни не лише зупинилися, але й пішли на спад. Фактично, більшість готелів досі продовжують ухилятися від оподаткування через схему дроблення компаній на ФОПів.

«Нині 75% усіх податкових надходжень від галузі забезпечують юридичні особи, хоча їх у 3 рази менше, ніж ФОПів», – підкреслив Данило Гетманцев.

Лише через ухилення від сплати податків на зарплати в готельній галузі у 2024-2025 роках бюджет недоотримав 1,5 млрд грн.