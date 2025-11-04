У Центробанку Німеччини пропонують підвищити пенсійний вік для підтримки економіки країни

Голова центрального банку Німеччини, де перебуває понад 1,2 млн українців, закликав підвищити пенсійний вік для підтримки економіки. "Навіть якщо це неприємно, маємо бути чесними із собою: ми – суспільство, що старіє", – сказав президент Бундесбанку Йоахім Нагель у подкасті видання Table Media.
Зараз пенсійний вік у Німеччині становить 65 років, але його поступово підвищують з виходом на 67 років у 2031 році.
"Щоб зберегти добробут, який покоління створювали від кінця Другої світової війни, нам доведеться працювати довше. Ми маємо довіряти німцям настільки, щоб вони розуміли, у чому полягають виклики", – цитує Нагеля агентство dpa.
За словами Нагеля, підвищення пенсійного віку є необхідним для збереження конкурентоспроможності Німеччини та всієї Європи.
Економіка Німеччини – найбільша в Європі – переживає найглибшу кризу за останні десятиліття, зіткнувшись із кількома роками стагнації поспіль.
У 2025 році очікується лише незначне зростання внутрішнього валового продукту, але висловив обережний оптимізм. На його думку, німецька економіка може повернутися до помірного зростання, якщо державні видатки будуть розумно спрямовані на майбутнє.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023