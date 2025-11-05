У жовтні Україна експортувала 1,45 млн т пшениці, що майже відповідає показнику жовтня 2024 року (1,58 млн т). Загалом у 2025/26 маркетинговому році (МР) експорт пшениці з України сягнув 6,18 млн т, хоча цей показник на 24% поступається відповідному періоду минулого року (7,68 млн т).

Про це інформує Delo.ua з посиланням на дані Електронної зернової біржі України.

На тлі зростання світового експортного попиту та курсу долара відносно гривні, експортні ціни попиту на пшеницю в Україні за тиждень зросли на 50–100 грн/т. З доставкою до чорноморських портів склали:

продовольча пшениця: 10500–10600 грн/т;

фуражна пшениця: 9750–9900 грн/т.

Важливо відзначити, що ціни у валюті (долар/тонна) залишились на попередніх рівнях: 218–223 $/т та 207–209 $/т відповідно.

Сезонне зростання вартості логістики (на 10–20%) через масове збирання пізніх культур обмежує поставки в порти з боку фермерів. Це змушує деяких трейдерів піднімати ціни для залучення необхідних партій.

Погода, що сприяє сівбі та розвитку посівів озимої пшениці в Україні, а також у США, ЄС та рф, ймовірно, збільшить тиск на ціни у грудні, що може зупинити подальше зростання цін як у світі, так і в Україні.

Вже другий тиждень поспіль пшеничні котирування активно зростають на біржах США. Головним каталізатором стало повідомлення про те, що Китай, крім сої, можливо, також купуватиме американську пшеницю.

Протягом тижня грудневі ф’ючерси на пшеницю на біржах США зросли:

на SRW-пшеницю в Чикаго – на 3,3% до 199,7 $/т (+7,5% за два тижні);

на HRW-пшеницю в Канзас-Сіті – на 3,4% до 195,4 $/т;

на HRS-пшеницю в Міннеаполісі – на 0,1% до 205,6 $/т.

Звіт про експортні інспекції також підтримав ціни: експорт пшениці з США за тиждень зріс на 30% до 350,3 тис. т, а загальний експорт у 2025/26 МР на 20,5% випереджає торішні темпи.

Водночас, грудневі ф'ючерси на Euronext у Парижі за тиждень виросли лише на 0,1% до 193,75 €/т (223 $/т). Таке обмежене зростання зумовлено тим, що значна пропозиція чорноморської пшениці обмежує експортні можливості з ЄС.

Крім того, експерти SovEcon підвищили прогноз урожаю пшениці в рф у 2025 р до 87,8 млн т, при цьому у жовтні її експорт може скласти 5 млн т.