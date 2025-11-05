Рада ЄС: У межах інструменту Ukraine Facility Україна отримає понад 1,8 мільярда євро

Рада ЄС ухвалила рішення про п’яте планове виділення коштів на суму понад 1,8 мільярда євро у межах інструменту Ukraine Facility.

Про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Як зазначається, виділені кошти відображають успішне виконання Україною дев'яти кроків, необхідних для схвалення п'ятого траншу та спрямовуватимуться насамперед на підтримку макроекономічної стабільності країни та забезпечення подальшого функціонування системи державного управління.

Виплати в межах Ukraine Facility прив’язані до реалізації «Плану України» – дорожньої карти відновлення, модернізації та реформ, які мають відповідати критеріям для вступу до ЄС у найближчі роки.

Як відомо, інструмент Ukraine Facility діє з 1 березня 2024 року й передбачає до 50 млрд євро фінансування у вигляді грантів і кредитів на період 2024–2027 років для підтримки відновлення, реконструкції та модернізації України. Із цієї суми приблизно 32 млрд євро передбачено на реформи та інвестиції, визначені в «Плані України». Надання кожного траншу залежить від виконання показників цього плану.

До цього часу Україна вже отримала: