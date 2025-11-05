Паліса: Українці готові. Вони вміють і знають, як боротися в нових умовах

Ситуація на фронті за минулий рік значно змінилася, заявив заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса за результатами поїздки на добропільський та покровський напрямки.

"Практично немає стабільних позицій, ніхто не може вижити у відкритому просторі серед дронів, а доставка або евакуація – як окрема спецоперація", - зазначив він.

У ході поїздки президента на передову були проведені зустрічі з командуванням на місцях та бійцями з передової.

"Президент хотів чути без прикрас – без доповідей з сухими цифрами. Питав предметно, просив показати, де саме найважче, про укомплектованість підрозділів, про ефективність дронів, про перехід на контрактну армію. Президент нагородив тих, хто заслуговує та тягне на собі все те що часто здається "неможливим". Такі церемонії короткі, але дуже емоційні. Зрозуміло, що зараз емоції непрості. Є втрати, є біль, є злість за кожен втрачене життя, за кожен кілометр нашої землі. Але є і впертість: ми вміємо воювати", - зазначив Паліса.

Він наголосив, що наразі потрібні ефективні рішення, які збережуть життя.

"Ми не маємо права на марні жертви. І водночас з впевненістю: наші люди готові, вони вміють і знають, як боротися в нових умовах. Нам треба більше системності, менше випадковості – і ми дотиснемо. Треба боротися і вірити. Це нелегко. Але іншого шляху немає", - резюмував він.