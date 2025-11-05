Свириденко: За програмою зимової підтримки найбільш вразливі категорії українців зможуть отримати 6500 гривень

В межах пакета зимової підтримки найбільш вразливі категорії українців зможуть отримати 6500 гривень одноразово. Про це повідомила прем'єр-міністр Юлія Свириденко у своєму Telegram-каналі.

"Це окрема програма для вразливих категорій: дітей-сиріт, дітей під опікою, дітей з інвалідністю в прийомних сім'ях, дітей-ВПО, ВПО з інвалідністю, самотніх пенсіонерів. Витратити кошти можна буде на ліки, одяг, взуття", - написала вона.

За словами прем'єра, отримати допомогу можна на Дія.Картку або на поточний рахунок зі спеціальним режимом використання. На цю програму держава спрямовує 4,3 млрд грн, очікується, що нею скористаються 660 тисяч людей.