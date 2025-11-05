Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Політика

RSS

В Україні прийняли закон щодо діяльності органів місцевого самоврядування

88

Верховна Рада України прийняла Закон, спрямований на забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування.

Як зазначає пресслужба парламенту, його мета — створити ефективну систему контролю за законністю рішень місцевих рад, а також запровадити кадровий резерв для посад голів районних державних адміністрацій.

Закон встановлює систему державного нагляду за законністю актів місцевого самоврядування.

Визначає, хто здійснює контроль:

  • за актами обласних рад — центральний орган виконавчої влади, визначений Урядом;
  • за актами районних рад — обласна державна адміністрація;
  • за актами сільських, селищних, міських рад — районна державна адміністрація.

Створює систему формування кадрового резерву на посади голів РДА, із чіткими вимогами до кандидатів.

Вносить зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, що уточнюють порядок розгляду справ щодо законності актів органів місцевого самоврядування.

Верховна Рада
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 5 ноября 2025
Вторник, 4 ноября 2025
Понедельник, 3 ноября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023