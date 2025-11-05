В Україні прийняли закон щодо діяльності органів місцевого самоврядування

Верховна Рада України прийняла Закон, спрямований на забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування.
Як зазначає пресслужба парламенту, його мета — створити ефективну систему контролю за законністю рішень місцевих рад, а також запровадити кадровий резерв для посад голів районних державних адміністрацій.
Закон встановлює систему державного нагляду за законністю актів місцевого самоврядування.
Визначає, хто здійснює контроль:
Створює систему формування кадрового резерву на посади голів РДА, із чіткими вимогами до кандидатів.
Вносить зміни до Кодексу адміністративного судочинства України, що уточнюють порядок розгляду справ щодо законності актів органів місцевого самоврядування.
