Федоров: Україна першою у світі впровадила національного цифрового асистента на базі ШІ «Дія.АІ»

124

Україна першою у світі впровадила національного цифрового асистента на базі штучного інтелекту «Дія.АІ», який надає державні послуги громадянам України. Наступна мета - потрапити до трійки країн за практичним впровадженням штучного інтелекту.

Про це під час міжнародної конференції про інновації для стійкості та відбудови України WINWIN Summit 2025 повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає кореспондент Укрінформу.

За його словами, Україна вже зробила певну домашню роботу і довела, що може створювати високу додану вартість по багатьох напрямках, не лише у військовому секторі.

«Ми є першою країною, яка запустила агентивні послуги на базі штучного інтелекту. І це тільки початок. Наше наступне завдання, якщо говорити про цифрову державу, - трансформувати загальну концепцію цифровізації Digital State в Agentic State, де штучний інтелект виступатиме агентом дій. Ми будемо першою країною у світі, яка розвиває Agentic State. Наша амбітна мета - потрапити до трійки країн за практичним впровадженням штучного інтелекту», - наголосив Федоров.

Перший віцепрем’єр додав, що про ШІ сьогодні говорять по всьому світу, проте практичне його впровадження у державні послуги зазвичай обмежується запуском чатботів, які вже використовуються близько 10 років. Україні ж, за словами Федорова, вдалося «хакнути цю історію». І сьогодні вже понад 85% запитів громадян із надання найзатребуваніших послуг у «Дії» обробляє саме ШІ-асистент.

Сервіс, запущений у вересні 2025 року, потрапив до «Книги світових рекордів» у категоріях «Вперше» та «Винаходи», про що під час конференції повідомила генеральна директорка проєкту Ганна Крисюк.

Перший віцепрем’єр-міністр, дякуючи за нагороду, підкреслив, що рівень розвитку інновацій в Україні дозволяє залучати не лише увагу всього світу до нашої країни, а й провідних світових інвесторів.

«Тому в нас серед партнерів є, наприклад, Google і багато інших технологічних компаній і урядів. Це мотивує нашу команду не зупинятися. І ми хочемо, щоб Україна опинилася хоча б серед 30 країн за рівнем ВВП. Щоб цього досягти, ми повинні розвивати наші високотехнологічні галузі», - підкреслив урядовець.

Федоров, Дія.АІ
