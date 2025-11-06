Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Politico: Реалізація плану ЄК з видачі Україні "репараційного кредиту" зупинилася через позицію Бельгії

133

Реалізація плану Єврокомісії з видачі Україні "репараційного кредиту" на 140 млрд євро заморожених російських резервів зупинилася через позицію Бельгії. Керівники ЄК і бельгійського уряду зустрінуться в п'ятницю, 7 листопада, щоб обговорити вимоги останнього і спробувати вирішити протиріччя. Про це повідомило американське видання Politico, цитуючи двох урядовців ЄС.

Прем'єр-міністр Барт Де Вевер побоюється, що його країна може мати справу з необхідністю повернути росії суму, яку країни ЄС планують передати Україні з рахунку банку росії в бельгійському депозитарії Euroclear.

Попри запевнення ЄК, що повернення грошей росії буде можливим лиш у разі, якщо та припинить війну і виплатить Києву репарації, на жовтневій зустрічі лідерів ЄС Де Вевер зажадав твердіших гарантій для захисту Бельгії від фінансових та юридичних ризиків.

По-перше, Бельгія хоче усунути загрозу, пов'язану з можливістю Угорщини чи іншої країни, накласти вето на санкції проти росії. Вони продовжуються кожні півроку, і рішення має ухвалюватися одноголосно. Інакше санкції відміняться, що автоматично означатиме необхідність повернути москві її активи.

По-друге, Бельгія хоче, щоб інші країни ЄС розділили з нею ризик, надавши фінансові гарантії по кредиту на випадок, якщо росія припинить війну і вимагатиме повернути активи або якщо її юристи переконають суд у необхідності цього зробити.

Комісія запропонувала надати кредит тим країнам, які не зможуть швидко переказати кошти, але це збільшить їхній борг, що є непопулярним заходом для багатьох, включаючи Францію та Італію.

По-третє, Бельгія закликає ЄК розглянути питання про видачу гарантій кредиту коштом нинішнього загального бюджету ЄС, а не національних коштів.

ЄК планувала домовитися з країнами ЄС щодо репараційного кредиту до кінця цього року, щоб на початку наступного завершити підготовку до його видачі.

Від дій ЄС може залежати ще один кредит – МВФ. Місія фонду незабаром приїде до Києва, щоб обговорити 8 млрд доларів протягом трьох років; рішення планується ухвалити у грудні. Наявність репараційного кредиту від ЄС показала б МВФ та іншим інвесторам, що Україна залишиться економічно та фінансово заможною у найближчі роки, кажуть європейські чиновники.

Але без домовленості щодо репараційного кредиту на 140 млрд євро урядам доведеться видяліти кошти на підтримку України самостійно, попереджає ЄК.

На зустрічі з представниками Бельгії вона представить меморандум з альтернативними варіантами фінансування України, які передбачають запозичення в ЄС, розповіли джерела Politico.

Заступник міністра фінансів однієї з країн ЄС висловив незадоволення позицією Бельгії: "Як ми візьмемо 140 млрд євро з європейських бюджетів цієї пори року? Це неможливо!"

Єврокомісія
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Четверг, 6 ноября 2025
Среда, 5 ноября 2025
Вторник, 4 ноября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023