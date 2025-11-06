Politico: Реалізація плану ЄК з видачі Україні "репараційного кредиту" зупинилася через позицію Бельгії

Реалізація плану Єврокомісії з видачі Україні "репараційного кредиту" на 140 млрд євро заморожених російських резервів зупинилася через позицію Бельгії. Керівники ЄК і бельгійського уряду зустрінуться в п'ятницю, 7 листопада, щоб обговорити вимоги останнього і спробувати вирішити протиріччя. Про це повідомило американське видання Politico, цитуючи двох урядовців ЄС.

Прем'єр-міністр Барт Де Вевер побоюється, що його країна може мати справу з необхідністю повернути росії суму, яку країни ЄС планують передати Україні з рахунку банку росії в бельгійському депозитарії Euroclear.

Попри запевнення ЄК, що повернення грошей росії буде можливим лиш у разі, якщо та припинить війну і виплатить Києву репарації, на жовтневій зустрічі лідерів ЄС Де Вевер зажадав твердіших гарантій для захисту Бельгії від фінансових та юридичних ризиків.

По-перше, Бельгія хоче усунути загрозу, пов'язану з можливістю Угорщини чи іншої країни, накласти вето на санкції проти росії. Вони продовжуються кожні півроку, і рішення має ухвалюватися одноголосно. Інакше санкції відміняться, що автоматично означатиме необхідність повернути москві її активи.

По-друге, Бельгія хоче, щоб інші країни ЄС розділили з нею ризик, надавши фінансові гарантії по кредиту на випадок, якщо росія припинить війну і вимагатиме повернути активи або якщо її юристи переконають суд у необхідності цього зробити.

Комісія запропонувала надати кредит тим країнам, які не зможуть швидко переказати кошти, але це збільшить їхній борг, що є непопулярним заходом для багатьох, включаючи Францію та Італію.

По-третє, Бельгія закликає ЄК розглянути питання про видачу гарантій кредиту коштом нинішнього загального бюджету ЄС, а не національних коштів.

ЄК планувала домовитися з країнами ЄС щодо репараційного кредиту до кінця цього року, щоб на початку наступного завершити підготовку до його видачі.

Від дій ЄС може залежати ще один кредит – МВФ. Місія фонду незабаром приїде до Києва, щоб обговорити 8 млрд доларів протягом трьох років; рішення планується ухвалити у грудні. Наявність репараційного кредиту від ЄС показала б МВФ та іншим інвесторам, що Україна залишиться економічно та фінансово заможною у найближчі роки, кажуть європейські чиновники.

Але без домовленості щодо репараційного кредиту на 140 млрд євро урядам доведеться видяліти кошти на підтримку України самостійно, попереджає ЄК.

На зустрічі з представниками Бельгії вона представить меморандум з альтернативними варіантами фінансування України, які передбачають запозичення в ЄС, розповіли джерела Politico.

Заступник міністра фінансів однієї з країн ЄС висловив незадоволення позицією Бельгії: "Як ми візьмемо 140 млрд євро з європейських бюджетів цієї пори року? Це неможливо!"