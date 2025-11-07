Reuters: У 2026 року G7 планує запровадити дві граничні ціни на російські нафтопродукти

Коаліція "Великої сімки" (G7) готує наступний етап санкцій, спрямованих на скорочення доходів росії від експорту енергоносіїв. В лютому 2026 року планується запровадити дві граничні ціни на російські нафтопродукти, такі як дизельне паливо, гас та мазут.

Як пише Delo.ua про це повідомило агентство Reuters, з посиланням на власні джерела.

За словами інсайдера, таке розділення необхідне, оскільки ціна нафтопродуктів суттєво різниться: одна гранична ціна буде встановлена для продуктів, що торгуються з премією до сирої нафти (наприклад, дизель, гас), а інша – для тих, що продаються зі знижкою (наприклад, мазут).

З 5 грудня коаліція, до якої входять країни G7, ЄС (27 країн), Австралія, Канада та Японія, вже запровадила обмеження ціни на російську сиру нафту у розмірі 60 доларів за барель, на додаток до ембарго ЄС на морський імпорт сирої нафти.

З 5 лютого наступного року коаліція вводить обмеження цін на російські товари (дизельне паливо, гас та мазут), щоб мінімізувати здатність москви фінансувати агресію в Україні.

Чиновник G7 зазначив, що встановлення ліміту цін на нафтопродукти є "складнішим", ніж для сирої нафти, оскільки ціна залежить від специфікацій (вміст сірки, металів) та місця купівлі. Наприклад, мазут з низьким вмістом сірки торгується приблизно на "$150 за тонну дорожче", ніж мазут з високим вмістом сірки.

Незважаючи на цінові коливання та побоювання щодо збоїв на ринку, коаліція прагне позбавити росію доходів, але водночас уникнути розбалансування світового енергоринку та підвищення цін для власних споживачів.

Ситуація ускладнюється тим, що Європа залишається значно залежною від російського дизельного палива – минулого місяця його обсяги становили майже половину від загального обсягу імпорту континенту.