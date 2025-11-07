Рютте: Країни НАТО вперше за багато років випередили росію в темпах виробництва боєприпасів

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що країни Альянсу вперше за багато років випередили росію в темпах виробництва боєприпасів.

Про це він розповів на форумі в Бухаресті, передає пресслужба Альянсу.

"Донедавна росія виробляла більше боєприпасів, ніж усі союзники по НАТО разом узяті. Але це вже не так. По всьому Альянсу ми зараз відкриваємо десятки нових виробничих ліній і розширюємо наявні. Ми виробляємо більше, ніж робили за десятиліття. Нам потрібно розвивати цей прогрес в інших сферах, від високоякісної протиповітряної оборони до недорогих безпілотників-перехоплювачів", – сказав Рютте.

Він наголосив, що небезпека, яку становить росія, не закінчиться навіть тоді, коли закінчиться її війна проти України.

"У найближчому майбутньому росія залишатиметься дестабілізуючою силою в Європі й світі. І росія не самотня у своїх зусиллях підірвати глобальні правила. Як ви знаєте, вона співпрацює з Китаєм, Північною Кореєю, Іраном й іншими. Вони збільшують свою співпрацю в оборонній промисловості до безпрецедентного рівня. Вони готуються до довгострокової конфронтації", – сказав Рютте.

Він додав, що країни НАТО "не можуть бути наївними, а мають бути готовими".