Стало відомо, як від початку вторгнення рф змінилася середня вартість оренди однокімнатної квартири по Україні

Затяжна війна продовжує диктувати високий попит на орендоване житло, зокрема – за рахунок внутрішніх переселенців. За майже чотири роки російського вторгнення оренда квартир, за даними Держстату, здорожчала майже у всіх регіонах України, найбільше – у так званих тилових областях: Івано-Франківській, Закарпатській та Тернопільській. Водночас лише у Харківській та Одеській областях середня вартість однокімнатної квартири знизилася.

«Слово і діло» проаналізувало, як від початку вторгнення рф змінилася середня вартість оренди однокімнатної квартири по Україні.

Згідно з даними Держстату за січень 2022-го та вересень 2025 року, лідером серед областей, де орендне житло зросло в ціні, є Івано-Франківська область. На початку вторгнення там можна було винаймати однокімнатну квартиру в середньому за 2619 грн на місяць. Станом на вересень поточного року житло здорожчало до 9080 грн (+246,7%).

Суттєво зросла вартість житла ще у двох відносно спокійних областях – Закарпатській на 194,5% (з 4313 грн до 12 698 грн) та Тернопільській – на 169,4% (з 3038 грн до 8185 грн).

Приблизно однаково за час великої війни здорожчали однокімнатні квартири у Кіровоградській та Волинській областях: з 2852 грн до 6615 грн (+131,9%) і з 4023 грн до 9298 грн (+131,1%) відповідно.

На Хмельниччині винаймати житло стало дорожче на 128,2% (з 4444 грн до 10143 грн). Майже однаково однокімнатні квартири здорожчали на Черкащині (з 3892 грн до 8676 грн) та Сумщині (з 2473 грн до 5460 грн): на 122,9% та 120,8% відповідно. На Вінниччині вартість житла змінилася з 3971 до 8736 грн (+120%).

У Рівненській області однокімнатні квартири здорожчали приблизно вдвічі: з 4785 до 10299 грн (+115,2%). Приблизно таке ж здорожчання фіксують і на Львівщині – з 5449 грн до 11517 грн (+111,4%), а також у Чернівецькій області – з 4352 грн до 9068 грн (+108,4%).

Зросло в ціні й орендне житло на Житомирщині – 4151 грн до 8033 грн (+93,5%).

У Полтавській області вартість оренди однокімнатної квартири зросла з 4355 грн до 7574 грн (+73,9%), у Київській – з 3886 грн до 6469 грн (+66,5%), у прифронтовій Дніпропетровській – з 4376 грн до 6610 грн (+51,1%).

Приблизно так само здорожчало житло й на Чернігівщині, яка останнім часом потерпає від посилених ударів рф на критичну інфраструктуру – з 3721 грн до 5596 грн (+50,4%).

Незначне здорожчання орендованих квартир відбулося у Запорізькій області, частина якої нині окупована – 2998 грн до 3888 грн (+29,7%). Зараз рф контролює значну частину регіону, включаючи Мелітополь, Бердянськ, Енергодар та Василівський район. Однак обласний центр, місто Запоріжжя, та його найближчі райони залишаються під контролем України.

У Миколаївській області оренда житла здорожчала в середньому на 19,6% (з 3302 грн до 3949 грн).

У Києві за роки повномасштабного вторгнення оренда однокімнатної квартири зросла в середньому на 19% (з 8513 грн до 10131 грн).

Найменше по Україні здорожчало орендоване житло у Херсонській області, значна частина якої нині все ще окупована, а саме лівобережна, де розташовані Генічеськ, Скадовськ, Каховка та Нова Каховка. Правобережну частину, включаючи обласний центр Херсон, було звільнено у листопаді 2022 року. Винаймати житло там обійдеться в середньому 3243 грн на місяць. Це на 13,7% більше, ніж у січні 2022-го.

Негативно вплинула велика війна на ринок нерухомості в Одеській області, оренда житла впала з 5031 до 4946 грн (–1,7%). Але найбільше квартири здешевшали, в тому числі через близькість до російського кордону та регулярні обстріли рф, на Харківщині. Зокрема, середня вартість однокімнатної квартири впала з 4966 грн до 3942 грн (–20,6%). Зазначимо, що значна територія була деокупована ЗСУ у 2022 році. Під окупацією нині окремі населені пункти, переважно в Куп'янському районі, що межують з росією та Луганською областю.