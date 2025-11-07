Улютін: Близько 10 млн українців зможуть отримати 1000 гривень зимової підтримки

Близько 10 млн українців зможуть отримати 1000 гривень зимової підтримки. Для них забюджетовано 10 млрд гривень.
Як повідомляє РБК-Україна, про це міністр соціальної політики Денис Улютін розповів в ефірі телемарафону.
За його словами, окрім "зимової підтримки" на 6500 гривень буде акт, який зараз розробляється, - по 1000 гривень для всіх інших категорій населення.
"Інших громадян - близько 10 млн, які зможуть скористатися допомогою в тисячу гривень, для них забюджетовано 10 млрд гривень", - уточнив Улютін.
