Мінфін: Перенесення строків впровадження в Україні електронної акцизної марки пов’язане з об’єктивною необхідністю

В Україні переносяться терміни впровадження електронної акцизної марки та Електронної системи для контролю за обігом алкоголю, тютюнових виробів і рідин для електронних сигарет.
Про це інформує Delo.ua з посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
За даними відомства, старт обов’язкового маркування всіх зазначених підакцизних товарів електронними марками буде відкладено на 10 місяців. Нова дата запровадження системи — 1 листопада 2026 року, замість раніше запланованої дати 1 січня 2026 року.
Перенесення строків пов’язане з об’єктивною необхідністю:
Відповідні зміни до законодавства пропонується врахувати під час другого читання проєкту Закону "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо особливостей оподаткування банків податком на прибуток підприємств у 2026 році" (реєстраційний № 14097).
В Україні зараз створюють електронну систему обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів "е-Акциз". Очікувалося, що тестування системи розпочнеться в березні 2025 року, а офіційний запуск заплановано на 2026 рік. Розробку доручено компанії Eleks.
Система "е-Акциз" покликана замінити традиційні паперові акцизні марки на електронні з унікальними кодами, що дозволить людям сканувати продукцію за допомогою застосунку "Дія", перевіряти легальність і походження товару та надсилати скарги в разі порушень.
