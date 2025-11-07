МОН: В Україні стартує пілотування нового підходу до фінансування підвищення кваліфікації вчителів

В Україні з грудня 2025 року стартує пілотування нового підходу до фінансування підвищення кваліфікації вчителів.

Курси обирати та оплачувати їх із віртуального рахунку педагоги зможуть самостійно. Рішення стосовно запуск програми ухвалили в Кабінеті міністрів, повідомили в Міністерстві освіти і науки.

Освітянам держава нараховуватиме фіксовану суму - 1500 гривень - на віртуальний рахунок педагога, заступника чи директора закладу освіти.

Вчителі самостійно обиратимуть програму підвищення кваліфікації залежно від власних потреб через державну платформу. Послуги із навчання вчителів надаватимуть суб'єкти, які відповідають вимогам та чиї програми пройдуть верифікацію.

Окрім того, кошти освітяни можуть витрати на послуги із супервізії - професійної підтримки.

У МОН пояснили, що наразі платформу для програми готують для запуску. Така ініціатива стане доступною для українських учителів у грудні. Педагоги при цьому можуть уже ознайомитися з відповідною інформацією щодо зміни та залишити контакти на сайті, аби отримувати останню інформацію про оновлення.

У грудні 2025 року розпочнеться реєстрація на програму. Вчителі зможуть уперше випробувати новий підхід для оплати курсу з січня-лютого 2026 року.

Долучитися до пілоту зможуть директори, заступники директорів та вчителі, які працюють у 7-9 класах НУШ та 10 класах старшої профільної школи у 2026-2027 навчальному році.