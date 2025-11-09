Федоров: Уряд схвалив законопроєкт щодо цифрової доступності в Україні

Уряд схвалив законопроєкт "Про цифрову доступність в Україні", який визначатиме правила створення вебсайтів, застосунків та електронних послуг з урахуванням потреб усіх користувачів.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Представив уряду законопроєкт «Про цифрову доступність в Україні». Це правила розробки цифрових продуктів, які допомагають усім людям зручно користуватися будь-якими онлайн-продуктами. Наприклад, це означатиме, що на сайті чи в застосунку буде зручно читати навіть під яскравим сонцем, бо там будуть контрастні кольори фону та тексту, достатній розмір шрифту чи кнопок, щоб замовити щось навіть однією рукою", - зазначив Федоров.

За даними Міністерства цифрової трансформації, законопроєкт поширює вимоги цифрової доступності як на державні органи, так і на приватний бізнес у ключових сферах: банки, транспорт, інтернет-магазини, медицина, освіта та зв'язок. Винятком є лише малий бізнес.

Доступність вимагатиметься не лише від сайтів та застосунків, а й від нових банкоматів і терміналів самообслуговування, які встановлюватимуть після ухвалення закону.

До того ж власники сервісів відкрито звітуватимуть про їхню доступність, а за дотриманням правил буде моніторинг.

Передбачається, що це зробить повсякденні цифрові дії - від запису до лікаря до купівлі ліків чи користування банкоматом - комфортними для всіх.