Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Технології

RSS

Федоров: Уряд схвалив законопроєкт щодо цифрової доступності в Україні

119

Уряд схвалив законопроєкт "Про цифрову доступність в Україні", який визначатиме правила створення вебсайтів, застосунків та електронних послуг з урахуванням потреб усіх користувачів.

Як передає Укрінформ, про це у Телеграмі повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Представив уряду законопроєкт «Про цифрову доступність в Україні». Це правила розробки цифрових продуктів, які допомагають усім людям зручно користуватися будь-якими онлайн-продуктами. Наприклад, це означатиме, що на сайті чи в застосунку буде зручно читати навіть під яскравим сонцем, бо там будуть контрастні кольори фону та тексту, достатній розмір шрифту чи кнопок, щоб замовити щось навіть однією рукою", - зазначив Федоров.

За даними Міністерства цифрової трансформації, законопроєкт поширює вимоги цифрової доступності як на державні органи, так і на приватний бізнес у ключових сферах: банки, транспорт, інтернет-магазини, медицина, освіта та зв'язок. Винятком є лише малий бізнес.

Доступність вимагатиметься не лише від сайтів та застосунків, а й від нових банкоматів і терміналів самообслуговування, які встановлюватимуть після ухвалення закону.

До того ж власники сервісів відкрито звітуватимуть про їхню доступність, а за дотриманням правил буде моніторинг.

Передбачається, що це зробить повсякденні цифрові дії - від запису до лікаря до купівлі ліків чи користування банкоматом - комфортними для всіх.

Федоров
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Воскресенье, 9 ноября 2025
Суббота, 8 ноября 2025
Пятница, 7 ноября 2025
Четверг, 6 ноября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023