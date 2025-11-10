The Independent: Українська ракета "Фламінго" за деякими показниками перевершує американський Tomahawk

Українська крилата ракета "Фламінго", яку почала виготовляти компанія Fire Point, за деякими показниками перевершує американську крилату ракету Tomahawk. Зокрема - за дальністю та за розміром бойової частини.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на видання The Independent.

Видання зазначає, що "Фламінго" із заявленою дальністю польоту в 3000 кілометрів та бойовим навантаженням в понад тонну - це одна з найновіших розробок України. Вона оснащена радянським турбогвинтовим двигуном та може літати зі швидкістю у 900 кілометрів на годину.

Але попри те, що ракета виготовлена із застосуванням старих радянських технологій, поєднаних із сучасними розробками, вона коштує стільки ж, скільки американська крилата ракета Tomahawk. Проте значно перевершує її як за дальністю, так і за вагою БЧ: 3000 км проти 1500 км та 1100 кг проти 500 кг.

Ще одна перевага - ці ракети повністю контролюють виключно українські збройні сили. Союзники не здатні обмежити їхнє використання проти цілей в глибині Росії, як це робили США з ракетами ATACMS та Франція і Британія з ракетами Storm Shadow.

"Київ може стріляти з "Фламінго" по будь-якій цілі, яку забажає вразити. Він не обмежений тим, що, за словами "союзників" України, він може і не може робити у боротьбі з російськими військами вторгнення" - пише видання.

За словами президента України Володимира Зеленського, зараз Україна виробляє самостійно понад 60% далекобійної зброї. А представники Fire Point кажуть, що ця ракета може не відповідати якимось стандартам, але це нікого не хвилює.

"Коли тобі цілять у голову, ти не думаєш про стандарти, ти думаєш, що "це має працювати". Нам було байдуже, чи відповідаємо ми стандартам НАТО. Нас цікавило лише те, щоб наша зброя була ефективною на передовій, а не на папері. В результаті ми змогли створити дуже ефективну зброю", - пояснила виданню технічний директор компанії.