Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

ЦПД: У Центробанку росії уже визнають економічні проблеми

106

У Центробанку країни-агресора росії уже визнають економічні проблеми. Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації (ЦПД).

Так, після кількох кварталів сповільнення зростання, російська економіка ризикує перейти до падіння - про це вже відкрито заявляє Центробанк. За офіційними даними, у липні-вересні 2025 року ВВП зріс лише на 0,6% проти 4,5% наприкінці минулого року.

Причина - виснаження військової економіки. Галузі, що не пов'язані з військово-промисловим комплексом, падають, експорт скорочується, а внутрішній попит слабшає через інфляцію та високі кредитні ставки.

"Замість "перегріву" економіка фактично зупинилася: більшість підприємств працює в мінус, а бізнес втрачає фінансову стійкість. Попри спроби влади демонструвати стабільність, навіть офіційні цифри свідчать, що російська економіка входить у фазу рецесії, яку приховати вже неможливо", - наголосили в ЦПД.

ЦПД
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 10 ноября 2025
Воскресенье, 9 ноября 2025
Суббота, 8 ноября 2025
Пятница, 7 ноября 2025
Четверг, 6 ноября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023