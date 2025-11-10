ЦПД: У Центробанку росії уже визнають економічні проблеми

У Центробанку країни-агресора росії уже визнають економічні проблеми. Про це йдеться у повідомленні Центру протидії дезінформації (ЦПД).
Так, після кількох кварталів сповільнення зростання, російська економіка ризикує перейти до падіння - про це вже відкрито заявляє Центробанк. За офіційними даними, у липні-вересні 2025 року ВВП зріс лише на 0,6% проти 4,5% наприкінці минулого року.
Причина - виснаження військової економіки. Галузі, що не пов'язані з військово-промисловим комплексом, падають, експорт скорочується, а внутрішній попит слабшає через інфляцію та високі кредитні ставки.
"Замість "перегріву" економіка фактично зупинилася: більшість підприємств працює в мінус, а бізнес втрачає фінансову стійкість. Попри спроби влади демонструвати стабільність, навіть офіційні цифри свідчать, що російська економіка входить у фазу рецесії, яку приховати вже неможливо", - наголосили в ЦПД.
