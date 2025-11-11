Експрокурор: Відсутність контролю за НАБУ та САП призводить до сумнівних рішень

На сьогодні повністю відсутня система контролю за роботою НАБУ і САП. Наслідком цього є маса сумнівних рішень у справах, які вони ведуть, та звільнення прокурорів, які відмовляються вдаватися до порушень на вимогу керівництва антикорпрокуратури. Про це заявив експрокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Станіслав Броневицький, предає УНН.

"Якщо ми говоримо про внутрішні процеси в САП і НАБУ, то побачимо, що відсутня абсолютно (від слова "зовсім") система контролю за роботою цих органів. САП за результатами останньої реформи, яка була проголосована наприкінці 2023 року, абсолютно відмежувалася від Офісу генерального прокурора. Наслідком цього ми маємо так чи інакше якісь сумнівні рішення, укладені угоди", – повідомив він.

Експрокурор нагадав, що за Законом України про прокуратуру передбачений аудит Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, який має проводитися один раз на два роки. З 2015 року по сьогоднішнього дня жодного аудиту не відбулось, зазначив він.

За його словами, внаслідок цього в НАБУ та САП є численні порушення. Так, наприклад, коли прокурори не бажають підписувати необґрунтовані підозри, для яких відсутні докази, їх просто звільняють. Або звільняють, коли прокурор веде справу не так, як це бачить його керівництво.

"Немає ніякої незалежності прокурорів в САП. Загалом, керівники САП і НАБУ не хочуть, щоб над ним був здійснений контроль – наприклад, генерального прокурора", – констатував Броневицький.

У цьому контексті він згадав маніпулятивні та чорно-білі гасла про нібито втрату незалежності НАБУ і САП. У світі, за його даними, немає систем, в яких антикорупційна вертикаль існувала б безконтрольно – повністю незалежно від інших органів державного управління.

Щодо цього експрокурор САП послався на досвід Сінгапуру, де система антикорупційних органів вмонтована в гілку виконавчої влади і є вертикаллю прем'єр-міністра. У Гонконгу створюються спеціальні комісії урядом, куди входять громадськість, експертне середовище, юристи, адвокати тощо. Вони здійснюють контроль за діяльністю цього бюро. У Франції антикорупційні органи вбудовані в систему органів юстиції та фінансів.

"Ніде немає такої антикорупційної екосистеми, яка була б відірвана абсолютно від інших державних структур. Система важелів та противаг має зберігатися. Те, що відбувається зараз, – це повний відрив САП від органів прокуратури", – повідомив він.