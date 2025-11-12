Федоров: Вже 3000 компаній стали резидентами податкового простору "Дія.City"

З початку запуску спеціального податкового простору "Дія.City" його резидентами стали вже 3000 компаній, які сплатили за весь час близько 55 млрд грн податків.
Як пише Delo.ua, про це повідомив перший віцепрем’єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
За його словами, наразі до простору "Дія.City" долучилося вже 3000 резидентів, з яких понад 400 — це defense tech-компанії.
Ці фахівці та їхні технологічні розробки сьогодні працюють безпосередньо на оборону, створюючи інновації для сучасної технологічної війни.
"Ми запустили "Дія.City" за два тижні до початку повномасштабного вторгнення. Це унікальний податковий та правовий простір, який навіть у часи війни дав можливість екосистемі технологічного бізнесу та інноваційних стартапів розвиватися й робити внесок у стійкість української економіки", - наголосив міністр.
Спеціальний правовий режим доступний для юридичних осіб, які відповідають вимогам Закону України "Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні". Резидентами можуть стати компанії, що працюють у сферах:
