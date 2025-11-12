Через американські мита сукупний чистий прибуток найбільших японських автовиробників впав на 30%

Сукупний прибуток семи найбільших автовиробників Японії – Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Subaru і Suzuki – через американські мита скоротився на 1,5 трильйона єн ($9,74 мільярда). Це стало першим падінням прибутку японського автопрому з часів пандемії коронавірусу, повідомило агентство Nikkei.

"Це нова норма, яка, як ми очікуємо, збережеться в найближчому майбутньому", – заявив виконавчий віцепрезидент Honda Motor Норія Кайхара на брифінгу, присвяченому оголошенню показників.

Американські мита у розмірі 27,5% на японські товари були чинними майже весь період із квітня до вересня, а 16 вересня адміністрація президента Дональда Трампа знизила їх до 15%.

Окрім негативного впливу мит, зміцнення єни призвело до зниження сукупного операційного прибутку семи автовиробників на 700 млрд єн ($4,54 мільярда). Nissan, Mazda й Mitsubishi зафіксували чисті збитки.

Сукупний чистий прибуток семи автомобільних компаній за цей період склав трохи менш як 2,1 трлн єн ($13,63 мільярда). Це приблизно на 30% менше, ніж за аналогічний період минулого року, і це другий рік поспіль, коли спостерігається спад.

Прибуток міг би значно зрости, якби не вплив мит і обмінного курсу, зазначає агентство.

Очікується, що тарифи завдадуть збитків компаніям приблизно на 2,5 трильйона єн ($16,23 мільярда) за повний фінансовий рік, що закінчується в березні 2026 року.

Mazda і Subaru, чиї основні ринки розташовані в Північній Америці, постраждали від мит найсильніше. На ринок США припадає близько 30% світових продажів Mazda і 80% продажів Subaru.

Тільки Toyota вдалося послабити наслідки від американських мит завдяки високим продажам гібридних автомобілів. Її світові продажі зросли на 5% порівняно з минулим роком, досягнувши нового максимуму.