Войти

Читай
бесплатно!
Разделы
срочная новость:

Економіка

RSS

Через американські мита сукупний чистий прибуток найбільших японських автовиробників впав на 30%

111

Сукупний прибуток семи найбільших автовиробників Японії – Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Mitsubishi, Subaru і Suzuki – через американські мита скоротився на 1,5 трильйона єн ($9,74 мільярда). Це стало першим падінням прибутку японського автопрому з часів пандемії коронавірусу, повідомило агентство Nikkei.

"Це нова норма, яка, як ми очікуємо, збережеться в найближчому майбутньому", – заявив виконавчий віцепрезидент Honda Motor Норія Кайхара на брифінгу, присвяченому оголошенню показників.

Американські мита у розмірі 27,5% на японські товари були чинними майже весь період із квітня до вересня, а 16 вересня адміністрація президента Дональда Трампа знизила їх до 15%.

Окрім негативного впливу мит, зміцнення єни призвело до зниження сукупного операційного прибутку семи автовиробників на 700 млрд єн ($4,54 мільярда). Nissan, Mazda й Mitsubishi зафіксували чисті збитки.

Сукупний чистий прибуток семи автомобільних компаній за цей період склав трохи менш як 2,1 трлн єн ($13,63 мільярда). Це приблизно на 30% менше, ніж за аналогічний період минулого року, і це другий рік поспіль, коли спостерігається спад.

Прибуток міг би значно зрости, якби не вплив мит і обмінного курсу, зазначає агентство.

Очікується, що тарифи завдадуть збитків компаніям приблизно на 2,5 трильйона єн ($16,23 мільярда) за повний фінансовий рік, що закінчується в березні 2026 року.

Mazda і Subaru, чиї основні ринки розташовані в Північній Америці, постраждали від мит найсильніше. На ринок США припадає близько 30% світових продажів Mazda і 80% продажів Subaru.

Тільки Toyota вдалося послабити наслідки від американських мит завдяки високим продажам гібридних автомобілів. Її світові продажі зросли на 5% порівняно з минулим роком, досягнувши нового максимуму.

Японія, автовиробники
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 12 ноября 2025
Вторник, 11 ноября 2025
Понедельник, 10 ноября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023