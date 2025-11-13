Гетманцев: Перенесення запуску е-Акцизу затримує детінізацію ринків тютюну та алкоголю

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував парламенту відтермінувати впровадження електронної системи обігу акцизних товарів ("е-Акциз").

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення голови комітету Данила Гетманцева.

За його словами, запуск системи, який було зірвано Мінцифрою цього року, перенесено на 1 листопада 2026 року. Це, на його думку, затримує детінізацію ринків тютюну та алкоголю.

"Рекомендували ВР продовжити строки запровадження реформи "е-Акциз", зірваної Мінцифрою цього року. Термін перенесений на 1.11.26 року, а отже і детінізація ринків тютюну та алкоголю гальмується. Переконаний, що так буде відбуватися, доки чиновник не буде нести персональну відповідальність за власну бездіяльність", — зазначив Гетманцев.

Народні депутати також рекомендували Кабінету міністрів розглянути питання про дисциплінарну відповідальність першого заступника міністра цифрової трансформації Олексія Вискуба, який відповідає за впровадження "е-Акцизу", через зрив запуску електронної системи для алкоголю, тютюну та рідин для електронних сигарет.

Гетманцев наголосив, що профільний комітет очікує від уряду конкретного рішення щодо цього питання.