У МВФ прокоментували факти корупції в енергетичному секторі України

Найновіші викриті факти корупції в енергетичному секторі України підкреслюють важливість просування антикорупційних зусиль в Україні та забезпечення антикорупційних інституцій можливостями, довірою та свободою для виконання своїх обов’язків, заявила директорка Фонду з комунікацій Джулі Козак.
"І, звичайно, захист незалежності та функціональності антикорупційних інституцій є, безперечно, критичним пріоритетом", – сказала вона на традиційному брифінгу у Фонді у четвер, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".
Козак повідомила, що під час візиту місії в Україну щодо обговорення нової програми, який відбудеться незабаром, значна увага в обговореннях буде приділена реформам у сфері боротьби з корупцією та кращого державного управління.
Представниця МВФ вчергове зауважила, що Україні потрібна надійна антикорупційна архітектура, щоб створити рівні умови, захистити державні ресурси, покращити бізнес-клімат та залучити приватні інвестиції.
"Це центральний елемент реформ для донорської спільноти, адже Україна прагне отримати підтримку міжнародної спільноти для своєї (нової) програми та багатьох інших", – наголосила Козак.
