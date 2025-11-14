Войти

У МВФ прокоментували факти корупції в енергетичному секторі України

Найновіші викриті факти корупції в енергетичному секторі України підкреслюють важливість просування антикорупційних зусиль в Україні та забезпечення антикорупційних інституцій можливостями, довірою та свободою для виконання своїх обов’язків, заявила директорка Фонду з комунікацій Джулі Козак.

"І, звичайно, захист незалежності та функціональності антикорупційних інституцій є, безперечно, критичним пріоритетом", – сказала вона на традиційному брифінгу у Фонді у четвер, передає кореспондент агентства "Інтерфакс-Україна".

Козак повідомила, що під час візиту місії в Україну щодо обговорення нової програми, який відбудеться незабаром, значна увага в обговореннях буде приділена реформам у сфері боротьби з корупцією та кращого державного управління.

Представниця МВФ вчергове зауважила, що Україні потрібна надійна антикорупційна архітектура, щоб створити рівні умови, захистити державні ресурси, покращити бізнес-клімат та залучити приватні інвестиції.

"Це центральний елемент реформ для донорської спільноти, адже Україна прагне отримати підтримку міжнародної спільноти для своєї (нової) програми та багатьох інших", – наголосила Козак.

