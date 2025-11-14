Свириденко: Кабмін виділяє 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у 93 прифронтових громадах

Кабінет міністрів виділяє 1 млрд грн на ліквідацію наслідків обстрілів у 93 прифронтових громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Херсонської, Сумської, Харківської та Чернігівської областей, повідомила премʼєр-міністр Юлія Свириденко.

"Я на постійному зв’язку з регіонами. 24/7 тривають ремонтні роботи — на підстанціях "Укренерго" та на об’єктах генерації. Запускаємо додаткові резервні джерела живлення. Графіки погодинних відключень зберігаємо, але завдяки спільним зусиллям зменшуємо їхню тривалість", - написала Свириденко в телеграм-каналі.

Вона зазначила, що виділене фінансування буде спрямоване на п’ять напрямів: будівництво й облаштування укриттів, додатковий захист ключового обладнання, аварійно-рятувальні роботи, ремонт інженерних мереж і створення запасу пального.

За словами віцепрем’єр-міністра з відновлення України - міністра розвитку громад та територій Олексія Кулеби, підтримку у розмірі 40 млн отримають бюджети дев’яти областей: Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської; ще 576,6 млн грн спрямовуємо до бюджетів 93 громад, що розташовані у зонах активних або можливих бойових дій, з яких 100 млн грн виділено на проєкти розвитку Одеси.

"Кошти підуть на конкретні задачі: облаштування укриттів, ремонт тепломереж, відновлення водопостачання та електрики, приведення у робочий стан пошкоджених об’єктів, закупівлю техніки, транспорту й пального для комунальних підприємств.

Це дає можливість громадам працювати без затримок: виконувати аварійні роботи, забезпечувати людей базовими послугами та проводити оперативне відновлення", - написав Кулеба в телеграм-каналі.

Також Кабмін удосконалив механізм для швидшого відновлення житла після обстрілів.

"Тепер громади зможуть самостійно, без очікування рішень ОВА, запускати відновлення пошкоджених багатоквартирних будинків та гуртожитків. На місцях визначатимуть пріоритетні об’єкти, формуватимуть переліки та починатимуть ремонт швидше. Важливо, що технічне обстеження та підготовка до старту ремонтних робіт відбуваються одночасно. Такий експериментальний механізм, запроваджений влітку, дає змогу оперативно реагувати на потреби людей і відновлювати житло там, де це можливо вже сьогодні", - написав віцепрем’єр.