Велика Британія та Канада можуть надати Україні фінансування за моделлю європейських "репараційних позик"

Великобританія та Канада, на території яких також є заморожені активи росії, можуть надати Україні фінансування за моделлю запропонованих Європейською комісією "репараційних позик".
Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс під час спілкування з журналістами в Брюсселі 13 листопада.
"Модель "репараційних позик" для України на базі заморожених активів можуть використати Британія та Канада.
"Великобританія та Канада вже заявили про свою зацікавленість і готовність застосувати підхід, подібний до моделі "репараційних позик", пов’язаної з замороженими російськими суверенними активами, які вони мають на своїй території", – повідомив Домбровскіс.
Він додав, що Єврокомісія також перебуває у контакті з владою Японії щодо цього ж питання.
