Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Економіка

RSS

Велика Британія та Канада можуть надати Україні фінансування за моделлю європейських "репараційних позик"

129

Великобританія та Канада, на території яких також є заморожені активи росії, можуть надати Україні фінансування за моделлю запропонованих Європейською комісією "репараційних позик".

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди", заявив єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс під час спілкування з журналістами в Брюсселі 13 листопада.

"Модель "репараційних позик" для України на базі заморожених активів можуть використати Британія та Канада.

"Великобританія та Канада вже заявили про свою зацікавленість і готовність застосувати підхід, подібний до моделі "репараційних позик", пов’язаної з замороженими російськими суверенними активами, які вони мають на своїй території", – повідомив Домбровскіс.

Він додав, що Єврокомісія також перебуває у контакті з владою Японії щодо цього ж питання.

Канада, Великобританія
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Пятница, 14 ноября 2025
Четверг, 13 ноября 2025
Среда, 12 ноября 2025
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023