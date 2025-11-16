Федоров анонсував ще більшу кількість цифрових послуг на порталі Дія у 2026 році

В Україні у 2026 році з'явиться ще більша кількість цифрових послуг. Українці зможуть взаємодіяти з державою швидко, прозоро та онлайн - без візитів до державних установ та папірців.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.
Федоров повідомив, що 15 листопада під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським обговорював цифровізацію державних послуг та розвиток проєктів, які в пріоритеті у Мінцифри.
"У Дії вже понад 23 млн користувачів. Наступного року готуємо ще більше цифрових послуг, щоб кожен українець міг взаємодіяти з державою швидко, зручно, прозоро", - запевнив міністр.
За словами Федорова, ведеться оптимізація роботи Центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП). Також нещодавно було запущено оновлений портал Державної статистики (Держстат) - це надасть державі та громадянам доступ до якісної статистики.
"Також у роботі важливі для держави антикорупційні проєкти: е-Акциз, е-Нотаріат, е-Суд, цифровізація грального бізнесу. Уже наступного року будуть перші результати реформ", - пообіцяв міністр.
Окремим напрямком розвитку стала сфера телеком-послуг. Ведеться робота над посиленням стійкості мереж мобільного зв'язку. Також готується запуск пілотного проєкту 5G та Direct to Cell - це дозволить забезпечити ще кращу якість мобільного зв'язку та інтернету.
У цифровій економіці ведеться подальший розвиток Дія.City - через неї резиденти вже сплатили близько 55 мільярдів гривень податків. Також ведуться роботи в сфері освіти - додаток "Мрія". З початку навчального року до системи приєдналися понад 2500 шкіл, ведеться робота з інтеграції функціоналу на базі ШІ та введення елементів гейміфікації навчального процесу.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023